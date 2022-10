Buongiorno dalla Borsa 13 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Wiit

, con ilche si attesta a 29.210,85 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 10.785,62 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,60% e archivia la seduta a 26.237,4 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,46%), archiviando le contrattazioni a 10.838,5 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Il settore, con il suo -1,62%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che tratta in perdita del 4,48% sui valori precedenti.In Germania, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 10%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio.