Buongiorno dalla Borsa 10 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,73% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 12.381,17 punti, in calo dello 0,91%.riporta un guadagno dello 0,31%, terminando a 27.671 punti.porta a casa un calo dello 0,59%, con chiusura a 11.976,8 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,49%; tentenna, che cede lo 0,43%; piccola perdita per, che scambia con un -0,32%.Il settore, con il suo -1,11%, si attesta come peggiore del mercato. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,30%.Pubblicati in, pari a 0,3%, e, che si attesta su 0%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.