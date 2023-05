Buongiorno dalla Borsa 2 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 34.051,7 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 13.231,47 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 29.157,9 punti mentre le borse cinesi sono chiuse per festività (Labor Day)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,54%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,58% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,05% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende ancora stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e di M3.