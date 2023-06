Buongiorno dalla Borsa 23 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; al contrario, ilguadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15.042,32 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,45% e chiude a 32.781,5 punti, mentre in Cina ancora oggi le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa delle Barche Drago., che fanno un passo indietro. Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,71%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,84%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,69%., pari a 0,6%.con valore pari a 0,3%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI composito. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto lunedì.