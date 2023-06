Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 14.945,91 punti.Brilla, in aumento del 2,02%, chiude a 33.194 punti.porta a casa un calo dello 0,59%, con chiusura a 10.912,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,47%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%; composta, che cresce di un modesto +0,61%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,29% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,58%.In Spagna, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0,3%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.