Buongiorno dalla Borsa 6 luglio 2023 - [video]

, che termina con un calo dello 0,38% sul; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 15.203,78 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,7% e chiude la seduta a 32.773 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 10.967,1 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Calo deciso per, che segna un -0,88%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,84%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,88%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,09%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.