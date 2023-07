Buongiorno dalla Borsa 13 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca MPS

; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%.lievita dell'1,49% e archivia la seduta a 32.419,3 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,55%), archiviando le contrattazioni a 11.088,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%.Apprezzabile rialzo (+0,90%) a Milano per il comparto. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,21%., pari a 4,5%.con valore pari a -0,6%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.