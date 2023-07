Buongiorno dalla Borsa 17 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 34.509,03 punti; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 15.565,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 32.391,3 punti.porta a casa un calo dello 0,63%, con chiusura a 11.010,4 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,18%.Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,31%.In Cina, annunciato il PIL, pari a 0,8%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.