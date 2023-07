Buongiorno dalla Borsa 21 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 35.225,18 punti; al contrario, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 15.466,09 punti, ritracciando del 2,28%.porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 32.304,3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 10.809,5 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.Apprezzabile rialzo (+1,47%) a Milano per il comparto. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,31%.Pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,7%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto lunedì.In Germania martedì i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione ancora martedì.