Buongiorno dalla Borsa 26 luglio 2023 - [video]

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.438,07 punti; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 15.561,42 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 32.668,3 punti.segna un mediocre calo dello 0,48%, terminando gli scambi a 10.968,8 punti., che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%; poco mosso, che mostra un +0,1%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,85%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,87% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre stamattina. Si attende dalla Spagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.