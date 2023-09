Buongiorno dalla Borsa 14 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,20%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 15.348,53 punti.amplia la performance positiva dell'1,41% e chiude a 33.168,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,55%, terminando gli scambi a 10.199,1 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,35%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,83%. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione del 3,03%.Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -1,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Vendite al Dettaglio.