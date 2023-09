Buongiorno dalla Borsa 19 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

DiaSorin

, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 15.225,37 punti, sui livelli della vigilia.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,87%, archiviando la giornata a 33.242,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,74% e chiude a 10.124,7 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,24%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,05%. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,87%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio. Giovedì è in programma il dato sul PhillyFed sempre degli Stati Uniti.