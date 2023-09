Buongiorno dalla Borsa 20 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

Amplifon

, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 15.191,23 punti.porta a casa un calo dello 0,66%, con chiusura a 33.023,8 punti.segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 10.072,5 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%; piatta, che tiene la parità.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,45% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,34%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 6,7%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.