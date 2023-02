Buongiorno dalla Borsa 16 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

, chiudendo la giornata su 34.128,05 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,77%.amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 27.696,4 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,30%, termina le contrattazioni a 11.907,4 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,62%;avanza dello 0,53%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,92%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,97% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,88%.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi alla Produzione.