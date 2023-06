Buongiorno dalla Borsa 14 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 14.900,85 punti.amplia la performance positiva dell'1,47% e chiude a 33.502,4 punti.conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 10.986,2 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,37% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,76%.Nel Regno Unito, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.