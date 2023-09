Buongiorno dalla Borsa 1 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,48%; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 15.501,07 punti.riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 32.710,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 10.460,8 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,29%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,38%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,05%.In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 49,6 punti. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero.