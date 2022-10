Buongiorno dalla Borsa 12 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.239,19 punti; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 10.791,35 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 26.396,8 punti. Ottima performance per(+2,46%), che archivia la giornata a 10.838,5 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,39%. Retrocede, con un ribasso del 3,32%.Pubblicata la Produzione industriale del Regno Unito, pari a -1,8%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -5,8%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale.Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti.