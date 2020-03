Terna

, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza.Tra idi Milano, in evidenza(+2,99%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Sulla piattaforma americana del CME, profondo rosso per il, che continua gli scambi a 33,05 dollari per barile, in netto calo del 3,81%.Tra ledi maggior peso, negli Stati Uniti, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,4%. Nel Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,1%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione domani.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 8.093,5 punti.