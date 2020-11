Buongiorno dalla Borsa 26 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 29.872,47 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 12.152,21 punti.amplia la performance positiva dello 0,91% e chiude a 26.537,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,41% e archivia la seduta a 13.600 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un +0,02%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,25% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,63%.È previsto domani dalla Francia l'annuncio sia del PIL, che dei Prezzi al Consumo. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Domani è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione dell'Italia.