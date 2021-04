Buongiorno dalla Borsa 19 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,48%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 14.041,91 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 29.685,4 punti.riporta un guadagno dello 0,30%, terminando a 13.720,7 punti., così come a Piazza Affari. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%.Apprezzabile rialzo (+1,87%) a Milano per il comparto. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,96% sui valori precedenti.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Si attende sempre dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì. Ancora mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.