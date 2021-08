Buongiorno dalla Borsa 18 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

A Wall Street, ilè in calo (-0,79%) e si attesta su 35.343,28 punti in chiusura; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 15.002,83 punti, ritracciando dello 0,91%.allunga timidamente il passo dello 0,59% e chiude a 27.585,9 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,33% e termina gli scambi a 14.350,6 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,1%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,26% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -1,5%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.