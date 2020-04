Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

Aquafil

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 2,21%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 8.982,76 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,14%), archiviando le contrattazioni a 20.193,7 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 10.514,2 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,85%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,48%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,10% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,17%.Pubblicato, pari a -5,2%, e, pari a 0,4%. Stamattina l'agenda della Germania prevede la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.