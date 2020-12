Buongiorno dalla Borsa 18 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,49% a 30.303,37 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 12.752,06 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,16%, terminando le negoziazioni a 26.763,4 punti.amplia la performance positiva dell'1,01% e chiude a 13.889,9 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; pensosa, con un calo frazionale dello 0,25%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,22%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,46%.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -3,8%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO.