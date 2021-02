Buongiorno dalla Borsa 2 febbraio 2021 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 30.211,91 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 13.248,9 punti.lievita dello 0,97% e archivia la seduta a 28.362,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,36%, terminando la sessione a 15.024,2 punti., al pari delle principali Borse Europee. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,90%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,25%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,11% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,6%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto sempre stamattina dall'Italia l'annuncio del PIL.