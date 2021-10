1 minuto in Borsa 22 ottobre 2021 - [video]

FTSE MIB

Banco BPM

Inwit

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Milano, troviamo(+1,82%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -0,54%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +104 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,2%. Lunedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. È previsto martedì dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori. È previsto mercoledì dall'Unione Europea l'annuncio di M3.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, mentre iltratta a 15.447 punti.