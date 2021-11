Scuola e quarantene, UDIR denuncia le nuove incombenze per i presidi

"Le ultime circolari del Ministro della Salute e del Ministro dell'Istruzione sulla gestione dei casi in quarantena per il Covid riaprono iltema della. Una responsabilità che ancora non è stata chiarita dopo trent'anni dall'approvazione del testo unico sulla sicurezza". Lo ricorda, Presidente del sindacato"Noi abbiamo più di 50mila edifici, di cui 8mila sede di presidenza. Il tema della sicurezza - afferma il sindacalista - ancora oggiperché idi quello che avviene al tempo del Covid. Le segreterie ed i dirigenti stessi continuano ad avere sempre nuove incombenze ad avere nuove responsabilità, quando in realtà non vi è alcuno strumento che gli permetta anche di tutelarsi rispetto ai doveri che gli impone il legislatore come per esempio quello della didattica in presenza"."Di questo quindi noi ci facciamo carico e lo denunciamo", dice Pacifico, anticipando ", che si svolgerà a distanza alle ore 17, dove ci saranno gli esperti del settore per discutere l'impatto di queste nuove decisioni sulla dirigenza scolastica e sulla vita scolastica"."In tutto questo bisogna sempre ricordare che i dirigenti scolastici, purtroppo, ancora oggi, per via dell'ultimo contratto firmato, continuano ad avere ladella pubblica amministrazione, che spesso non hanno neanche lo stesso numero di dipendenti e non hanno queste responsabilità, che non sono solo civili ed amministrative, ma anche penali"."Per questo il sindacatoha chiesto con forza unper dare delle tutele anche ai dirigenti scolastici in tema di sicurezza", conclude.