Buongiorno dalla Borsa 17 febbraio 2021 - [video]

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,2%; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 13.773,77 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,58% e archivia la seduta a 30.292,2 punti. Ottima performance per(+2,12%), che archivia la giornata a 15.962,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,49%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,18%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,09%.Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,7%. Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 5,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Produzione industriale, che delle Vendite al Dettaglio.