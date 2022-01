Buongiorno dalla Borsa 25 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 14.509,58 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,66% e archivia la seduta a 27.131,3 punti.riporta un guadagno dello 0,37%, terminando a 14.081,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,59%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,89%.Apprezzabile rialzo (+1,48%) a Milano per il comparto. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,13%.I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio. È previsto domani nel pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti giovedì i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli.