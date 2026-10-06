Torino protagonista con ‘Sharing tomorrow’, il Roadshow promosso da BNL BNP Paribas

Dall’aerospazio alla meccanica strumentale, dalla robotica all’Intelligenza Artificiale. Torino si fa protagonista della trasformazione industriale che affianca alla tradizione dell’automotive le nuove filiere tecnologiche, con il Roadshow ’’ promosso da“Torino è tradizione e patrimonio industriale del Paese e insieme laboratorio per un nuovo futuro imprenditoriale tra competenze, energie, idee. - ha sottolineato, AD BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia - BNL BNP Paribas è parte attiva nel contribuire a un approccio di sistema a beneficio dell’economia reale e dei suoi protagonisti. In Italia accompagniamo persone e imprese nello sviluppo delle loro progettualità: sui diversi territori, con un modello omnicanale e, in sinergia con BNP Paribas, attraverso la nostra piattaforma specializzata e trasversale al servizio dei clienti a livello nazionale e internazionale. Oggi a Torino, inoltre, mettiamo le basi per un nuovo percorso comune al servizio dell’inclusione sociale, con IncluCity. Banca, Economia, Società, Persone”.Il Roadshow di BNL BNP Paribas si concentra sui temi della crescita e della competitività, sull’innovazione e sulle transizioni. Un’evoluzione sostenuta da un ecosistema di PMI altamente specializzate e da poli di ricerca che stanno ampliando la capacità di innovazione del territorio. In questo scenario, il Piemonte conferma un profilo economico resiliente, con un peso dell’industria ancora superiore alla media nazionale.In, insieme a Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta, operanotra banker e Wealth Advisory Partner, la rete di consulenza patrimoniale della Banca. Sono intorno a 150 i punti di contatto sul territorio, tra filiali e centri specialistici. Dal 2023, la Banca ha toccato 13 città e coinvolto circa 3.500 ospiti e più di 50 speaker. L’ultima tappa del 2026 sarà a Vicenza il 12 novembre.Il Nord Ovest - Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia - genera, circa il 33,5% di quello nazionale. Nel 2024, ultimo dato disponibile, l’industria ha contribuito per il 21,3% al valore aggiunto del territorio, mentre i servizi hanno rappresentato il 72%; costruzioni e agricoltura hanno inciso complessivamente per oltre il 6,5%. Il quadro si rafforza sul fronte dell’interscambio: nel primo semestre del 2026 le esportazioni sono cresciute del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo quota 123,6 miliardi di euro. Il Piemonte da solo rappresenta ilA Torino BNL BNP Paribas porta, inoltre,: l’iniziativa di inclusione sociale in 3 anni ha già coinvolto oltre 7.000 giovani e oltre 40 associazioni e oggi si avvia la nuova partnership con SERMIG - Servizio Missionario Giovani. Il progetto, sul modello del Projet Banlieues del Gruppo BNP Paribas, è attivo a Roma, Milano, Padova, Prato, Napoli, Torino e offre opportunità educative, culturali e formative a bambini, adolescenti e famiglie nelle aree più vulnerabili. IncluCity prende vita nei quartieri torinesi Aurora e Barriera di Milano, aree caratterizzate da una forte vitalità sociale e culturale ma anche da fragilità economiche ed educative.