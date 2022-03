Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2022 - [video]

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,37%; sulla stessa linea, ilè crollato del 3,75%, scendendo fino a 13.319,38 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,71% e archivia la seduta a 24.790,9 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,62% e termina gli scambi a 12.244,5 punti., che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,92%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +4,85% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,60%.Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a 2,7%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Sempre stamattina, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.