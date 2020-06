Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

immobiliare

Restart

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.156,1 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.209,82 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 22.534,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,78%, terminando la sessione a 11.794 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%; sotto pressione, che accusa un calo dello 0,79%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,38% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,69%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e del PIL. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.