Buongiorno dalla Borsa 17 maggio 2021 - [video]

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,06%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 13.393,12 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,92%, termina le contrattazioni a 27.824,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,09%), archiviando le contrattazioni a 14.208,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,41%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,31%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,51% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 7,65%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Domani saranno diffusi il dato sul PIL dall'Unione Europea, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dal Regno Unito.