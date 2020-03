Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

Conafi

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 5,09%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 8.877,98 punti. In ribasso il(-1,22%); in netto miglioramento l'(+3,65%)., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,32%; vola, con una marcata risalita dell'1,52%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,47%.Apprezzabile rialzo (+2,82%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,95%.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del. È previsto sempre stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei. Si attende dalla Germania la diffusione delle, previsto domani.