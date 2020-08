Buongiorno dalla Borsa 3 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,44%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 10.905,88 punti.Ottima performance per(+2,24%), che archivia la giornata a 22.195,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,27%, terminando la sessione a 13.637,9 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto;avanza dello 0,34%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,70% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,41%.Annunciati in Giappone, pari a 45,2 punti, e, che si attesta su -0,6%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero.