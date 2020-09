Buongiorno dalla Borsa 29 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,51%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 11.364,45 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 23.539,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 12.760,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,79%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,49%. Retrocede, con un ribasso dell'1,66%.Pubblicati in, pari a -0,4%, e, che si attesta su 1,8%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. È previsto ancora stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione.