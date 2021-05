Buongiorno dalla Borsa 28 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 34.464,64 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.657,85 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,1%), archiviando le contrattazioni a 29.149,4 punti.amplia la performance positiva dello 0,70% e chiude a 14.897,2 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%.Apprezzabile rialzo (+0,88%) a Milano per il comparto. Bene, con un rialzo dell'1,00%.Annunciati in Francia, pari a -0,1%, e, che si attesta su 1,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile.